Adidas revela los nuevos kits para el Mundial 2026

La marca deportiva Adidas ha desvelado su colección de kits oficiales para las selecciones nacionales patrocinadas de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA, a celebrarse en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Las imágenes compartidas, que muestran una amplia gama de indumentarias, confirman una tendencia clara en el diseño: la reinterpretación de los legados nacionales a través de la tecnología de vanguardia.

La colección abarca a 22 selecciones, entre ellas potencias como Argentina, Alemania, España y México, presentando diseños que buscan conectar emocionalmente con los aficionados al rendir homenaje a momentos y símbolos icónicos de sus respectivas historias futbolísticas.

Los modelos más emblemáticos: tradición con toques de gloria

Algunas de las camisetas presentadas están diseñadas no solo para el rendimiento, sino para evocar grandes gestas: