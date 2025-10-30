México deja libre de impuestos a FIFA para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Se continúan avanzando para el venidero Mundial 2026, que por primera vez en su historia tendrá a 48 selecciones y se realizará en tres países (México, Estados Unidos y Canadá). Mientras se van definiendo los equipos nacionales que pelearán por la corona del mundo, los aztecas tiene excelentes noticias para la FIFA rumbo al magno evento.

La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, en la que se destaca una medida que ha generado controversia: la exención de impuestos para la FIFA durante el Mundial de Fútbol. La exención incluye a empresas, televisoras y personas involucradas en la organización y logística que estará presente en el torneo.

Este acuerdo permitirá a la Federación Internacional de Fútbol Asociado no tener que pagar impuestos sobre los ingresos generados por el evento, lo que ha desatado un intenso debate sobre el impacto económico y social que esta decisión podría tener.

Impuestos exentos para FIFA

En total, 80 legisladores votaron a favor de la medida, mientras que 37 lo hicieron en contra, con cero abstenciones. La aprobación se produce en un contexto en el que muchos consideran que el Mundial representará una oportunidad única para México, tanto en términos de turismo como de desarrollo económico.

Sin embargo, la exención fiscal a la FIFA ha generado críticas por parte de sectores que creen que el gobierno mexicano debería obtener más beneficios económicos de un evento que generará ingresos multimillonarios. Los defensores de la medida argumentan que el máximo organismo del balompié contribuirá al crecimiento económico del país mediante la inversión en infraestructura y la creación de empleos, los detractores sostienen que el gobierno debería maximizar los ingresos derivados de un evento de tal magnitud.