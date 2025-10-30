Orgullo venezolano: Jesús Valenzuela está entre los 25 mejores árbitros del mundo

Suscríbete a nuestros canales

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela continúa dejando en alto el nombre del arbitraje nacional. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) lo incluyó entre los 25 nominados al premio de Mejor Árbitro del Mundo, reconocimiento que distingue a los jueces con mejor desempeño en competencias internacionales durante el último año. La nominación consolida a Valenzuela como uno de los más destacados representantes del continente en la actualidad.

El criollo figura entre los siete árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) incluidos en la lista, gracias a su constancia y rendimiento en torneos como la Copa Libertadores, Eliminatorias y certámenes FIFA. Junto a él aparecen Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina), Esteban Ostojich (Uruguay), Raphael Claus y Wilton Sampaio (Brasil), además de Piero Maza (Chile), completando la representación sudamericana.

Los 25 mejores árbitros del mundo según la IFFHS

La lista publicada por la IFFHS reúne a los nombres más destacados del arbitraje internacional. Por Europa figuran Clément Turpin y François Letexier (Francia), Espen Eskas (Noruega), Felix Zwayer (Alemania), Istvan Kovacs (Rumania), José María Sánchez Martínez (España), Maurizio Mariani (Italia), Michael Oliver (Inglaterra), Sandro Schärer (Suiza), Slavko Vinčić (Eslovenia) y Szymon Marciniak (Polonia).

Desde otras confederaciones también destacan árbitros reconocidos mundialmente: por Concacaf, César Arturo Ramos (México) e Iván Barton (El Salvador); por África, Dahane Beida (Mauritania) y Mustapha Ghorbal (Argelia); mientras que por Asia y Oceanía están Alireza Faghani (Australia), Abdulrahman Al Jassim (Qatar) y Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda).

El galardón será entregado en diciembre próximo, cuando la IFFHS anuncie al ganador tras el proceso de votación en el que participan periodistas y expertos de todo el mundo. Más allá del resultado, la nominación reafirma el prestigio internacional de Jesús Valenzuela, un árbitro que se ha ganado el respeto dentro y fuera de Sudamérica por su capacidad, liderazgo y regularidad en el terreno de juego.