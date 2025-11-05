La Vinotinto estrena uniforme: Mira los detalles de su nueva camiseta

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a través de su gerencia de comunicaciones y todas sus redes sociales, presentó oficialmente la nueva camiseta Adidas de las selecciones Vinotinto. Este uniforme representará a todos los equipos nacionales y además, también reflejará la identidad y la historia de Venezuela.

Por otro lado, es un diseño Inspirado en los primeros relieves que dieron forma a nuestro territorio, la camiseta busca conectar a quienes la visten con la fuerza y el orgullo de nuestro país.

Inspiración para la nueva indumentaria Vinotinto

Según la nota de prensa de la FVF, el diseño toma como fuente de inspiración los tepuyes, formaciones geológicas milenarias que se encuentran en el sur del país y que simbolizan origen y permanencia. A partir de sus formas y texturas, Adidas desarrolló un patrón gráfico exclusivo que recorre la camiseta, evocando también las pinturas corporales de los pueblos originarios venezolanos.

En tanto, el tradicional color Vinotinto se mantiene como protagonista, acompañado de detalles sobrios y elegantes que le otorgan carácter y distinción.

Entre los elementos más destacados, las tres franjas icónicas de adidas aparecen en amarillo, azul y rojo, rindiendo homenaje a la bandera nacional. En el cuello, la inscripción “LA VINOTINTO” en dorado refuerza el sentimiento de orgullo y pertenencia.

¿Cuándo debutará Venezuela con el nuevo uniforme?

La nueva camiseta de La Vinotinto será estrenada en la Fecha FIFA de noviembre, cuando la selección masculina se enfrente a Australia y Canadá en Estados Unidos, mientras que la selección femenina la estrenará en la próxima ventana clasificatoria de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Por otro lado, esta camiseta estará disponible en dos versiones: Authentic, idéntica a la que usan los jugadores, y Replica, pensada para los aficionados que quieran lucir los colores nacionales con comodidad y estilo. Ambas versiones están fabricadas con materiales 100% reciclados y tecnología de alto rendimiento.