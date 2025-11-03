La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo se alista para su debut mundialista

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado. La Vinotinto Sub-17, bajo la dirección técnica del excapitán Oswaldo Vizcarrondo, se prepara para hacer su tan esperado debut en el Mundial de Qatar 2025.

El primer gran escollo en su camino será nada menos que Inglaterra, una potencia histórica en las categorías inferiores. Dicho duelo, correspondiente a la primera jornada del Grupo E, se disputará este martes 4 de noviembre a las 11:15 AM (hora de Venezuela), en el escenario del Aspire Zone - Campo 4.

Empezar con un golpe de autoridad

El principal objetivo de la Vinotinto es claro: dar un golpe en la mesa y sumar los tres puntos ante el rival, en teoría, más complicado del grupo.

Un resultado positivo en el debut no solo impulsaría la confianza del joven grupo, sino que también allanaría el camino hacia la clasificación a las rondas eliminatorias, un factor crucial en un torneo tan corto.

La ambición de Vizcarrondo es trasladar al campo de juego la garra y el orden táctico que lo caracterizó en su etapa como jugador. Se espera una selección nacional que priorice la solidez defensiva y explote la velocidad de sus atacantes en las transiciones rápidas.

El reto inglés

Inglaterra es tradicionalmente uno de los equipos más fuertes en las categorías menores, dotado de jugadores provenientes de las mejores academias de la Premier League.

El equipo inglés presenta un fútbol rápido, físico y con mucha técnica individual, características que exigen la máxima concentración y disciplina de parte de los criollos. Además se le añade la presencia del venezolano Alejandro Gomes, quien vestirá los colores de los "Three Lions".

El partido será una prueba de fuego para los juveniles venezolanos, quienes deberán demostrar su madurez táctica para neutralizar el poder ofensivo de los europeos y ser efectivos en las oportunidades que logren generar.

Una extensa preparación

La Vinotinto Sub-17 arriba a Qatar con una sensación de deber cumplido en la preparación. El cuerpo técnico diseñó un plan intensivo que incluyó múltiples módulos de trabajo y, fundamentalmente, una serie de partidos amistosos internacionales contra selecciones de alto nivel y canteras de clubes extranjeros.

Esta extensa preparación tuvo como fin aclimatar a los jugadores al ritmo y la exigencia del fútbol de élite, además de cimentar los conceptos tácticos que Vizcarrondo desea implementar.

Los frutos de este trabajo se pondrán a prueba desde el pitazo inicial contra Inglaterra, con la esperanza de que la experiencia adquirida sirva para competir de tú a tú en el magno evento de la FIFA.