¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto Sub-17 en el Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 ha tenido un inicio de ensueño en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025. El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo deslumbró en su debut en el Grupo E, logrando una contundente victoria de 3-0 frente a la poderosa selección de Inglaterra.

Un resultado inmejorable que no solo suma los primeros tres puntos, sino que también inyecta una dosis de confianza y demuestra el potencial de esta talentosa generación.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Tras el exitoso debut, la selección nacional se prepara para enfrentar su segundo desafío en la fase de grupos, un partido que se perfila como crucial para definir el liderato de su zona.

La Vinotinto se medirá a su similar de Egipto. Ambas selecciones llegan a este encuentro con tres puntos en el bolsillo, luego de haber ganado en sus respectivas presentaciones de la jornada 1, por lo que el vencedor de este pulso tendrá una ventaja significativa en la carrera por clasificar a la siguiente ronda como primero de grupo.

Evento Partido Fecha Hora (Venezuela) Sede Mundial Sub-17 Qatar 2025 - Grupo E Egipto vs. Venezuela Viernes 7 de Noviembre 9:30 AM Aspire Zone - Pitch 5

Duelo por la cima del grupo

El enfrentamiento contra Egipto es una oportunidad para que los pupilos de Vizcarrondo mantengan la buena dinámica y afiancen su posición en la cima del Grupo E.

Una victoria aseguraría prácticamente la clasificación a la ronda de eliminación directa, permitiendo encarar el último partido de la fase de grupos con mayor tranquilidad.

La solidez defensiva demostrada ante Inglaterra, combinada con la eficacia ofensiva, serán las claves que intentará repetir el combinado venezolano para superar al fuerte equipo egipcio.

El cuerpo técnico trabajará intensamente para ajustar detalles, gestionar la euforia post-debut y garantizar que el equipo mantenga la concentración necesaria para este importante compromiso.