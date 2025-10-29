Luto por la muerte de querido actor de telenovelas a los 88 años

Suscríbete a nuestros canales

El entretenimiento está de luto por la muerte del primer actor Héctor Noguera a los 88 años, en la mañana del martes 28 de octubre. Su hija la también actriz Amparo Noguera compartió detalles privados de su deceso.

Por mucho tiempo Héctor Noguera padeció de cáncer y a pesar de los intentos de la familia para salvaguardar su vida, se volvió terminal. Bajo mucha discreción decidieron no exponerlo al público manejando la situación en privado.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo y en un momento ese cáncer se volvió terminal, nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada, se precipitó bastante los últimos días, lo que agradecemos todos, porque mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto”, ha dicho Amparo en una rueda de prensa.

El impacto por el fallecimiento del actor de telenovelas fue a tal punto que decretaron luto nacional en Chile, su país de origen.

Héctor Noguera, un actor de primera

Reconocido por su incursión en el teatro, cine y la televisión, el actor Héctor Noguera con 70 años de trayectoria en el medio artístico, fundó su propia compañía Teatro Camino.

Además, es recordado por sus producciones como ‘Machos’, ‘Ámame’, ‘Romané’, ‘Oro verde’ y ‘Volver a empezar’. Hoy, su público, su familia y sus colegas le despiden agradeciendo un legado que se queda para siempre.