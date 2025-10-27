Reconocido actor confiesa que vive obligado con su expareja por esta insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

El veterano actor colombiano, Víctor Hugo Ruiz, conocido por éxitos de la pantalla como "Los Victorinos", "Bella Calamidades" y "Gallito Ramírez" sorprendió a sus seguidores al hacer pública una situación personal fuera de lo común.

Sin titubeos, Ruiz confesó que, a pesar de haber terminado su relación sentimental en 2022, continúa viviendo con su expareja debido a una deuda y a asuntos pendientes de carácter legal y financiero.

La incómoda situación del actor

Aunque la separación de Víctor ocurrió hace casi tres años, conforme él mismo explicó al programa "La Red" de Caracol Televisión, el hecho de que su expareja no abandonara el inmueble donde vivían se debe a que le reclamó una serie de pagos pendientes.

“Ella me dijo que no se iría de la casa hasta que yo le pagara algunas cosas”, explicó. El actor detalló que existen obligaciones financieras hacia la hermana de ella y un préstamo que él tomó para el inmueble, lo cual ha mantenido la convivencia “forzada”.

Aunque duermen en habitaciones separadas y cada uno tiene su espacio personal, la situación genera incomodidad emocional: “No estoy a gusto con esta manera de vivir; legalmente no hay nada que nos una”.

¿Por qué no han firmado la separación total?

La clave del asunto está en lo legal más que en lo sentimental. El vallecaucano indicó que, su ex afirma que existe una “unión marital de hecho”, argumentando que ella habría declarado ante una entidad de salud que convivían como pareja, lo que complicaría la formalización de su salida.

Él, por su parte, insiste en que legalmente está soltero y que la convivencia es una medida temporal en tanto se definen los trámites.

En marzo de 2025 se habría llevado a cabo una conciliación ante la Personería, donde la exigencia de su expareja alcanzó lo que ella consideró el “tope”: cien salarios mínimos por el apartamento.

Una nueva vida

El actor confesó que la convivencia compartida es mínima, pues, él hace sus compras, prepara su comida en otro espacio y pasa el mayor tiempo fuera de la casa para evitar encuentros indeseados.

Declaró sentirse extraño “en su propia casa” y que la dinámica le impide disfrutar plenamente de su vida personal o presentar a su nueva pareja, a quien evita llevar al hogar compartido para evitar roces.