Cantante mexicana reprograma su concierto en Caracas: Conoce la nueva fecha

Ikaika Shows anunció a todo el país la reprogramación del esperado concierto de Fey, la estrella mexicana del pop, dentro de su exitosa gira internacional “Fey Hits Tour 2025”.

Abril del 2026

El espectáculo que originalmente estaba previsto para el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Concha Acústica de Bello Monte, se traslada ahora para el domingo 19 de abril de 2026 en el Anfiteatro del Sambil.

A través de un comunicado la productora informó que tomó la decisión por motivos logísticos ajenos tanto a la artista como a la organización local.

Después de 28 años, Fey prepara un reencuentro histórico con su público venezolano en la nueva sede, para garantizar una experiencia de primer nivel para todos los asistentes.

Más detalles del show

Ikaika Shows confirmó que los boletos comprados para la fecha original tendrán plena validez en la nueva función del 19 de abril de 2026. Los fanáticos no necesitarán realizar ningún cambio.

Además, la venta de entradas continúa activa, permitiendo que más seguidores aseguren su lugar en este espectáculo único.

La productora agradece la comprensión de los asistentes y reafirma su compromiso de ofrecer un show inolvidable que cumpla con las expectativas de quienes siguen a la “Reina del Pop Latino”, quien tiene muchos éxitos en su carrera como “Azúcar Amargo”.