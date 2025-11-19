Actor venezolano es tildado de "borracho" por está entrevista

Suscríbete a nuestros canales

El actor Luis Gerónimo Abreu, es uno de los galanes venezolanos más profesionales y versátiles, que ha logrado realizar grandes personajes como Alejandro en “La Viuda Joven”. En una reciente entrevista el artista reveló varios momentos en el set de grabación, de la mencionada telenovela.

Fuertes comentarios

Aunque el hombre estaba muy feliz y dispuesto en la conversación con José Estevan Ruiz, internautas no dudaron en tildarlo de “borracho”.

La publicación en Instagram se llenó de fuertes comentarios por la actitud de Luis Gerónimo, protagonista de la gran producción realizada en el 2011 por el escritor Martín Hahn.

“Estaba borracho Gerónimo”, Gerónimo cómo que está medio entonado o estoy viendo mal”, “Llevaba unos palos encima”, “Son ideas mías o estaba ebrio”, son algunas de las opiniones sobre la conducta del artista.

No todo fueron comentarios negativos, otros resaltaron el increíble trabajo que realizó Abreu con el personaje protagónico, un fuerte policía que estaba en busca de un asesino y se debatía en medio de dos amores.

Gran éxito

Para el galán que ha trabajado en grandes telenovelas como “Ciudad Bendita”, fue una enorme emoción realizar el personaje con Venevisión, uno de los más destacados de su carrera actoral.