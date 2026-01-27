Myrka Dellanos acusa a María Celeste Arrarás de perjudicar su carrera en televisión

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora Myrka Dellanos confesó en una entrevista que María Celeste Arrarás emitió falsas declaraciones sobre ella, luego de su salida del programa Primer Impacto de Univisión, el cual condujo por 10 años.

La cubana que afronta su abrupto despido de La Mesa Caliente, conversó hace unos días en el programa de Juan Manuel Cao sobre su paso por la pantalla chica. Además, por primera vez emitió unas palabras sobre su renuncia a Univisión y recordó las polémicas declaraciones de su compañera María Celeste.

Por 10 años, Dellanos estuvo al frente de Primer Impacto junto a Arrarás, pero, luego de una larga trayectoria en el espacio de noticias, se retiró para continuar expandiendo su carreara y en busca de oportunidades. Sin embargo, durante este periodo un escándalo sobre su vida amorosa salía a la luz: un romance con Luis Miguel.

Aunque intentó mantener su noviazgo lo más discreto posible, estar en una relación con el Sol de México le trajo ser el centro de atención de los medios de comunicación.

¿Qué dijo María Celeste Arrarás?

Según cuenta, María Celeste Arrarás expresó que su salida del programa había sido por amor, un hecho del cual no se retracto a pesar de la petición de su excompañera en aclarar que su renuncia no se debía a su romance con Luis Miguel.

"Eso no es verdad, eso sale porque María Celeste, que había trabajado conmigo, dice en su programa cuando ella estaba en Telemundo de que yo había renunciado por amor, cuando en realidad eso no tenía nada de cierto", dijo la cubana.

Sobre las palabras de María Celeste, agregó: "Ella dijo eso y lo que ella dijo fue lo que a mí me perjudicó porque no fue cierto, y ella nunca se retractó, le pedí que lo hiciera ella no lo hizo y está bien yo no sé si se lo escribían".

Myrka Dellanos en busca de nuevas oportunidades

Tras una década en Univisión, Myrka Dellanos hizo un cambio importante en su carrera al conducir su primer espacio de entrevistas, un formato que quiso experimentar y un sueño hecho realidad; fue este el motivo de dejar atrás Primer Impacto.

"Yo tuve una situación donde tuve que salir en ese momento, yo ya había llevado 10 años en Primer Impacto, y yo quería hacer otros proyectos. Estaba haciendo En Exclusiva con Myrka Dellanos, me dieron la oportunidad de hacer el cambio, de hacer mi propio programa de entrevista, que era lo que yo siempre había querido. Entonces hice ese cambio yo no renuncié, me fui de allí al cumplir los 10 años, ya ella se había ido porque ella quería otras cosas, yo también quería evolucionar y quería mi propio programa", explicó.