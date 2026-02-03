LVBP: Adrián Almeida pide disculpas por el uso de una polémica franela

Suscríbete a nuestros canales

El cuarto juego de la final no solo dejó como resultado una contundente victoria (14 a 5) de Navegantes del Magallanes sobre Caribes de Anzoátegui, sino también una polémica imagen que tuvo como protagonista al lanzador Adrián Almeida.

Casualmente, el relevista se adjudicó el triunfo luego de trabajar por espacio de 2.2 innings, pero eso no fue todo. Al final del encuentro fue uno de los jugadores entrevistados por las televisoras, y durante ese momento se volvió viral la franela que estaba usando cuyo eslogan decía "Somos el Hampa".

Almeida se disculpa

Tras la enorme polémica, Adrián Almeida conversó este lunes con el periodista Carlos Valmore Rodríguez, previo al inicio del sexto juego de la final, y explicó el origen de todo. Según relató, dicha franela fue un obsequio de unos fanáticos y justo se la puso para cambiarse luego de finalizar su actuación monticular.

"Pido disculpas a todas las personas que nos están viendo, a todos los niños que nos están viendo (…) Pienso que los que están usando esa imagen en las redes como para perjudicar mi imagen, creo que no está bien de su parte. Los que me conocen saben de la trayectoria que tengo en mi carrera. De todo corazón quiero decirle a las personas que me disculpen si malinterpretaron eso", señaló el oriundo de Puerto Cabello.