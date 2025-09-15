MLB: Hijo y nieto de Roberto Clemente hacen primer lanzamiento

Suscríbete a nuestros canales

El PNC Park de Pittsburgh fue el escenario de un momento histórico y profundamente emotivo durante la celebración del día de Roberto Clemente. En el encuentro entre los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago, el hijo y el nieto del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente realizaron el primer lanzamiento ceremonial, marcando un tributo que conmovió a todos los presentes.

Roberto Clemente Jr. y Roberto Clemente III tomaron el montículo para rendir homenaje al legado de su padre y abuelo, quien no solo brilló en el terreno de juego, sino que dejó una huella imborrable como humanitario. El número 21, símbolo de su grandeza, estuvo presente en camisetas, pancartas y corazones.

El legado de Clemente, más vivo que nunca

El Día de Roberto Clemente es una fecha clave en el calendario de las Grandes Ligas, dedicada a celebrar los valores que el astro boricua encarnó: generosidad, justicia y compromiso social.