Hijo de Miguel Cabrera será mejor que su padre (Exclusiva +Video)

Este jueves 18 de septiembre marcó un día histórico para la familia Cabrera, ya que en el Trasnocho Cultural del C.C. Paseo Las Mercedes se realizó la presentación del libro 'Miguel Cabrera en la historia'. Allí, Miguel Cabrera padre y Ramón Guillermo Aveledo se encargaron de presentar la obra escrita por Mari Montes.

Otro Cabrera que apunta a las Grandes Ligas

Meridiano estuvo presente en el evento y logró hablar en exclusiva con el padre de Miggy, quien dio algunos detalles de lo que aparecerá en el libro. Pero además de eso, uno de los puntos más interesantes que tocó tuvo que ver con Christopher Cabrera, su nieto e hijo del exgrandesligas.

El joven de 14 años ha ganado reconocimiento en Estados Unidos no solo por ser el hijo de Miguel Cabrera, sino también por sus atributos y potencial para jugar beisbol. Justamente, su abuelo asegura que será cuestión de tiempo para que también se convierta en un jugador de élite en las Mayores.

"Christopher tiene muchas cosas más, cosas que suman. Es el hijo de un pelotero que dio 500 jonrones, 3.000 hits y con .300 de promedio. Estamos hablando de un chico que tiene que estar mejor preparado, tiene mejor alimentación, entrenamiento. A esta edad tiene más estatura en comparación con la de Miguel. Es un pelotero que será una súper estrella en este beisbol moderno", comentó.

Orgullo familiar

Miguel Cabrera marcó un un antes y un después en la historia de las Grandes Ligas. Y es que hablamos de un atleta ejemplar y talentoso que temporada tras temporada protagonizó cientos de hazañas. En todo ese recorrido, desde 2003 hasta 2023, su familia siempre estuvo presente para apoyarlo.