PSG vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Ligue 1

El juego entre PSG y RC Strasbourg se disputará el próximo viernes 17 de octubre por la fecha 8 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.
Así llegan PSG y RC Strasbourg
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, PSG se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lille. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, RC Strasbourg derrotó 5-0 a Angers. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 7 en su arco.
PSG lleva puntaje perfecto en 3 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg lo ganó por 2 a 1.
El local está puntero y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|2
|Olympique de Marsella
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|RC Strasbourg
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|4
|Olympique Lyon
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|5
|Mónaco
|13
|7
|4
|1
|2
|4
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Olympique Lyon: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
Horario PSG y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas