La Rosalía es fotografiada agarrada de manos con una modelo francesa

El nombre de la cantante española Rosalía ha tomado los medios de comunicación, por unas fotografías en las que aparece de la mano con la modelo francesa, Loli Bahía. Fue en las calles de París, Francia, que ambas fueron captadas.

Rosalía captada en París

Ambas estaban muy serias caminando, mientras los fotógrafos corrían para captar cada momento, que ha dado mucho de que hablar, por una supuesta relación sentimental.

La intérprete de “La Perla”, estaba cubriéndose del frío con un abrigo en color gris. Mientras, Loli llevaba una chaqueta negra, pantalón de jean y audífonos.

Las imágenes son muy parecidas a las que protagonizó La Rosalía en el 2025 en Los Ángeles, California, cuando estuvo muy amorosa con el actor estadounidense Jeremy Allen White, con quien fue relacionada sentimentalmente.

Aunque la estrella de 33 años ha manifestado en múltiples ocasiones el cariño que siente por la joven, como una amistad verdadera, las especulaciones han comenzado, de internautas asegurando que ya son muchos encuentros seguidos de la mano y de cariño.

Otros momentos de amor

Uno de los encuentros más comentados entre ambas figuras públicas, fue a finales del 2025 cuando fueron vista en una fiesta de Fin de Año en Río de Janeiro, Brasil.

La creadora del éxito musical “Motomami”, también fue vista con Loli en las calles de Madrid pasando momentos increíbles.

Loli Bahía, es una reconocida modelo que ha trabajado con revistas importantes como Vogue Italia, Francia y Estados Unidos. Además, ha desfilado para marcas como Versace, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Saint Laurent, Fendi, entre otras.