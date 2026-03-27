Caso Liam Payne: Excarcelan a los acusados de suministrar drogas al cantante

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La justicia argentina dictó la liberación de los dos jóvenes señalados como presuntos proveedores de estupefacientes de Liam Payne, exintegrante de One Direction que falleció en octubre de 2024.

Aunque los acusados enfrentarán el juicio en libertad, la jueza ha impuesto medidas estrictas para garantizar el avance de la investigación.

Libertad bajo medidas restrictivas

Karina Andrade, jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de Buenos Aires, ordenó la excarcelación de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, ambos implicados en el caso de Payne estaban bajo arresto domiciliario.

Según el abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, la máxima autoridad del tribunal consideró que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación, por lo que le otorgaron la libertad mientras avanza el caso.

¿Quiénes son los acusados?

Los implicados guardaban vínculo con Liam Payne en su estadía en Argentina, la pesquisa judicial determinó que Braian Nahuel Paiz era camarero en un restaurante de Puerto Madero, donde habría conocido al artista.

Por su parte, Ezequiel David Pereyra fue empleado del hotel CasaSur, lugar donde se hospedó el cantante en Buenos Aires; además, se sospecha que actuó como intermediario para la entrega de sustancias.