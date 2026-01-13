Presentadora mexicana se hospeda donde murió Liam Payne: así fue su experiencia

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida periodista, Shanik Berman, se ha convertido en el centro de una nueva controversia en redes sociales, luego de que compartiera un video desde la habitación del hotel donde Liam Payne, exintegrante de One Direction, pasó sus últimas horas antes de morir.

La publicación hecha desde Buenos Aires, generó reacciones entre los fans que cuestionaron a la periodista, acusándola de haber “cruzado una línea de sensibilidad y respeto”.

La experiencia de Shanik en "la habitación de Liam Payne"

El video subido por Shanik Berman a sus redes sociales, muestra cuando recorrió el interior de la habitación 310 del CasaSur Palermo Hotel, en el barrio de Palermo, lugar donde el cantante británico cayó desde el balcón en octubre de 2024, lo que le costó la vida.

En la grabación, Berman no solo recorre la habitación, sino que incluso muestra el balcón y señala el área cercana a la piscina del hotel, ante la mirada de seguidores que vieron el material como una invasión a un sitio que para muchos sigue siendo “sagrado”.

Asimismo, la periodista incluyó fotografías tomadas en la entrada del hotel y en la puerta de la habitación implicada, lo que avivó aún más la polémica por la divulgación de imágenes del lugar.

Críticas de fans

El video provocó explosión de comentarios en redes sociales. Muchos seguidores de Liam Payne expresaron en tono duro que grabar y publicar material desde el lugar de la tragedia fue de “muy mal gusto” y una falta de respeto hacia el recuerdo del artista.

“Se me hace de mal gusto hacer eso”, “Me parece de mal gusto y muy innecesario”, “Esto es una falta de respeto”, “Borra tu nacada”, “No me pongas sal en la herida mi Shanik”, fueron algunos comentarios que dejaron en su publicación.

Shanik responde

Ante la ola de críticas, Shanik Berman no tardó en responder públicamente, defendiendo su material con un enfoque positivo. La periodista, de 67 años, aseguró que su video fue hecho con “amor y respeto”, argumentando que su estadía en esa habitación fue una coincidencia.

Berman afirmó con humor que no eligió la habitación por morbo, sino porque esa era la única disponible cuando llegó al hotel acompañando a su hija. Su defensa incluyó también reacciones a los memes y bromas que circulaban alrededor del video, a las cuales respondió con risas.

Sin embargo, aunque ella recalca que su intención no fue insensible, el choque entre quienes defienden su libertad de contenido y quienes ven una falta de ética periodística sigue vigente en redes sociales.