Profanan la tumba de famosa modelo y roban parte de su cuerpo

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Un nuevo capítulo, aún más perturbador, se suma al caso de la modelo italiana Pamela Genini. Su crimen que conmocionó al país, hoy adquiere tintes de horror tras descubrirse que su tumba fue profanada y su cadáver decapitado.

El hecho ocurrió en el cementerio de Strozza, en la región de Bérgamo, donde reposaban los restos de la joven de 29 años.

Fueron los propios trabajadores del camposanto quienes detectaron irregularidades en el nicho y, al abrir el féretro, se toparon con una la horrible escena de que le faltaban partes del cuerpo, incluida la cabeza.

La modelo fue decapitada

Las primeras investigaciones apuntan a que no se trató de un acto improvisado. Las autoridades creen que entre tres y cuatro personas habrían participado en la profanación, debido a la complejidad de manipular el féretro.

Además, se hallaron indicios de que el ataúd había sido intervenido recientemente, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada.

La Fiscalía de Bérgamo ya abrió una investigación formal por el delito de profanación de cadáver, que en Italia puede implicar penas de hasta siete años de prisión.

Pamela Genini / Cortesía

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen. Sin embargo, algunas líneas de investigación no descartan que detrás de este acto exista una motivación obsesiva o perturbadora vinculada a la figura de la modelo.

El crimen original que conmocionó a Italia

En octubre de 2025, Genini fue asesinada brutalmente en su apartamento en Milán por su expareja, Gianluca Soncin, quien le propinó más de 20 puñaladas tras una discusión.

Días antes del crimen, la joven había expresado temor por su vida, llegando incluso a pedir ayuda en una llamada, lo que convirtió su historia en un símbolo del debate sobre la violencia de género en Italia.

La brutalidad del asesinato ya había causado indignación, pero lo ocurrido ahora ha reabierto heridas en la sociedad italiana.