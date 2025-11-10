Toyota obsequia cupón de $50 a sus clientes que realicen el cambio de Airbag

Suscríbete a nuestros canales

En una alianza estratégica que beneficia directamente a los conductores venezolanos, Toyota de Venezuela y Cobretag anuncian una campaña conjunta que recompensa con un cupón de $50 y 6 pases gratuitos en peajes a los clientes que realicen el reemplazo de sus bolsas de aire.

La iniciativa, válida hasta el 22 de diciembre de 2025, está dirigida específicamente a propietarios de seis modelos Toyota: Corolla (2003-2015), Yaris (2006-2009), Fortuner (2006-2012), Hilux (2006-2019), 4Runner (2015-2016) y Etios (2017), que formen parte del "Llamado Toyota" para el cambio gratuito de bolsas de aire.

¿Cómo participar? El proceso es rápido, seguro y gratuito:

Verificación en línea: Los clientes pueden ingresar su número de serie VIN/NIV en la página de Recall oficial de Toyota (Llamado Toyota) para confirmar si su vehículo necesita la campaña. Agendamiento de cita: En caso de estar pendiente, deben programar una visita en un concesionario autorizado a través de www.toyota.com.ve.

Cambio y beneficios: Al acudir a la cita, el reemplazo se realiza sin costo alguno. Al finalizar, el cliente recibe: Un cupón de $50 USD para ser utilizado en accesorios, repuestos o servicios de su elección, haciendo más personal y placentera la experiencia de mantener su Toyota. Los usuarios de Cobretag , además, reciben un cupón especial con 6 pases gratuitos en peajes a nivel nacional, tras confirmar su cita y completar el cambio.

Al acudir a la cita, el reemplazo se realiza sin costo alguno. Al finalizar, el cliente recibe:

¿Por qué es crucial actuar ahora? El reemplazo de la bolsa de aire no es un mantenimiento rutinario, sino una actualización crítica de seguridad. Esta campaña cuenta con la aprobación oficial de la SUNDDE, bajo el código SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/01783/2025, lo que respalda su seriedad y el compromiso de Toyota con la seguridad vial en Venezuela.

Toyota invita a todos los propietarios de los modelos mencionados a verificar su VIN, agendar su cita y disfrutar de los beneficios exclusivos mientras conducen con mayor protección.