La desgarradora reacción de Juan Pablo Raba ante la muerte de Yeison Jiménez

Suscríbete a nuestros canales

La inesperada muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez sacudió al espectáculo por el siniestro que acabó con su vida, múltiples personalidades reaccionaron a la noticia, pero, una de las más dolorosa fue la de Juan Pablo Raba.

Por medio de sus instantáneas de Instagram, el creador de “Los Hombres Sí Lloran” se mostró conmovido por la muerte de Yeison Jiménez, extendiendo unas palabras en medio de lágrimas y mucho dolor.

“Muy pocas palabras, estoy en shock. Quiero agradecerles por haber visto la entrevista con Yeison, por habernos acompañado y tenerlo presente en sus oraciones. En nombre de esta casa, de esta familia, de todo nuestro equipo mandarle un abrazo muy fuerte con todo nuestro cariño y todo nuestro amor a los familiares de Yeison”, expresó el actor.

Sueño que predecían su muerte

Al menos en tres ocasiones Yeison Jiménez habría soñado que su muerte sería en un siniestro, según reveló en varias entrevistas, una de ellas en el podcast “Los Hombres Sí Lloran”.

Estos sueños premonitorios llamaron la atención de la opinión pública por acertado que estaba en cantante con la realidad que lo azotó en la tarde del 10 de enero.

En aquella charla con Juan Pablo Raba, el intérprete recordó un episodio aéreo real que vivió días antes del nacimiento de su hijo. Durante un vuelo, la aeronave en la que viajaba presentó fallas mecánicas y tuvieron que regresar de emergencia.

Muerte de Yeison Jiménez

El 10 de enero de 2026, Colombia perdió a una de sus grandes voces: Yeison Jiménez murió en accidente aéreo. El siniestro tuvo lugar entre Paipa y Duitama mientras se dirigía a un concierto en Medellín.

La avioneta que despegó del Aeropuerto Juan José Rondón se estrelló minutos después de su salida. Junto al intérprete viajaban cinco personas de su equipo, quienes perdieron la vida.