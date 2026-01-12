Farándula

La desgarradora reacción de Juan Pablo Raba ante la muerte de Yeison Jiménez

El creador del podcast “Los Hombres Sí Lloran” se mostró consternado por la noticia del siniestro aéreo que acabó con la vida del cantante colombiano

Por

Kleimar Reina
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 07:47 pm
La desgarradora reacción de Juan Pablo Raba ante la muerte de Yeison Jiménez
Juan Pablo Raba reacciona a la muerte de Yeison Jiménez / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La inesperada muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez sacudió al espectáculo por el siniestro que acabó con su vida, múltiples personalidades reaccionaron a la noticia, pero, una de las más dolorosa fue la de Juan Pablo Raba.

Por medio de sus instantáneas de Instagram, el creador de “Los Hombres Sí Lloran” se mostró conmovido por la muerte de Yeison Jiménez, extendiendo unas palabras en medio de lágrimas y mucho dolor.

“Muy pocas palabras, estoy en shock. Quiero agradecerles por haber visto la entrevista con Yeison, por habernos acompañado y tenerlo presente en sus oraciones. En nombre de esta casa, de esta familia, de todo nuestro equipo mandarle un abrazo muy fuerte con todo nuestro cariño y todo nuestro amor a los familiares de Yeison”, expresó el actor.

Sueño que predecían su muerte

Al menos en tres ocasiones Yeison Jiménez habría soñado que su muerte sería en un siniestro, según reveló en varias entrevistas, una de ellas en el podcast “Los Hombres Sí Lloran”.

Estos sueños premonitorios llamaron la atención de la opinión pública por acertado que estaba en cantante con la realidad que lo azotó en la tarde del 10 de enero.

En aquella charla con Juan Pablo Raba, el intérprete recordó un episodio aéreo real que vivió días antes del nacimiento de su hijo. Durante un vuelo, la aeronave en la que viajaba presentó fallas mecánicas y tuvieron que regresar de emergencia.

Muerte de Yeison Jiménez

El 10 de enero de 2026, Colombia perdió a una de sus grandes voces: Yeison Jiménez murió en accidente aéreo. El siniestro tuvo lugar entre Paipa y Duitama mientras se dirigía a un concierto en Medellín.

La avioneta que despegó del Aeropuerto Juan José Rondón se estrelló minutos después de su salida. Junto al intérprete viajaban cinco personas de su equipo, quienes perdieron la vida.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Entrevistas
Lunes 12 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula