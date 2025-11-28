Lo que todo comprador debe verificar antes de adquirir un vehículo en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Adquirir un automóvil en Venezuela puede parecer un proceso sencillo, pero es fundamental prestar atención a ciertos detalles, y es que, revisar la documentación, la condición del vehículo y la validez de los poderes notariales es esencial para evitar problemas legales y pérdidas de dinero durante la transacción.

1. Revisión mecánica y técnica del automóvil

Uno de los puntos clave que debes verificar antes de comprar un vehículo en Venezuela es realizar una inspección completa del vehículo. Aunque el vendedor presente una revisión vigente, lo recomendable es que el comprador haga su propio chequeo para identificar posibles fallas mecánicas o daños ocultos que puedan generar gastos adicionales en el futuro.

2. Confirmación del propietario registrado

Otro aspecto vital es asegurarse de que el vendedor sea efectivamente el propietario registrado en el certificado del vehículo. En casos de vendedores extranjeros, es obligatorio registrarlos en el portal del Saren para cumplir con la normativa y evitar inconvenientes legales al momento de transferir la titularidad.

3. Ventas con poder notariado

Cuando se realiza la compra mediante un poder notariado, se recomienda comprobar que el documento sea reciente y esté vigente. Además, debe incluir todos los detalles del vehículo, como marca, modelo, color, placa, seriales y tipo de ejes.

Foto: Cortesía

Recuerda que la prevención es la mejor estrategia para una compra segura, tomarse el tiempo para revisar la mecánica, la documentación y los poderes notariales ayuda a evitar contratiempos legales y pérdidas financieras. Con estos pasos, los compradores pueden asegurar una transacción tranquila y sin sorpresas.