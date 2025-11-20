Christian Nodal se salva de ir a prisión en medio de conflicto legal con Universal Music

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una larga audiencia de poco más de 17 horas, Christian Nodal y sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, salieron airosos del proceso legal en su contra del presunto delito de falsificación de documentos, una acusación interpuesta por la disquera Universal Music en una contrademanda.

Una jueza determinó que no hay elementos suficientes para vincularlos a proceso por el presunto delito de falsificación de documentos. Sin duda, el cantante mexicano puede respirar de ir a prisión, asegurando que la larga espera valió la pena, en un encuentro con los medios de comunicación.

"Siempre he creído en la justicia... Hoy estamos aquí en una jornada muy larga, llevamos 17 horas, pero valió la pena, porque satisfactoriamente no fuimos vinculados", declaró Nodal.

De igual manera subrayó que "no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hayamos falsificado un sólo documento".

La batalla legal contra Universal Music no acaba

A pesar de este triunfo en el ámbito penal, Christian Nodal confirmó que la disputa legal contra Universal Music continua.

"Esto sigue, tenemos una demanda en la civil... Estoy peleando mis masters, es lo que estamos peleando", aclaró el artista.

El intérprete de “Botella tras botella” seguirá luchando por recuperar los derechos de sus icónicas canciones como "Adiós Amor" y "Probablemente".

Por último, hizo un llamado a la industria musical para que se ofrezcan "contratos dignos", en especial los primeros años de carreras. "La justicia existe y aquí estamos haciendo las cosas por la ley”, afirmó.