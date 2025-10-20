Estos latinos apunta al trono de la NBA en la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La nueva temporada de la NBA comienza con un marcado acento latino. Tres nombres sobresalen en el panorama: Karl-Anthony Towns, figura de los New York Knicks, su compatriota Al Horford, quien inicia una nueva etapa en los Golden State Warriors; y el mexicano Jaime Jáquez Jr., una de las promesas más emocionantes de los Miami Heat. Juntos representan la fuerza y el crecimiento del talento latino en la liga más competitiva del planeta.

Karl-Anthony Towns, Al Horford y Jaime Jáquez Jr.: orgullo latino en la NBA

Los tres comparten una misma meta, alcanzar la cima que Horford conquistó en 2024, cuando levantó el trofeo de campeón con los Boston Celtics tras vencer a los Dallas Mavericks. A sus 38 años, el dominicano demostró que el trabajo constante y la experiencia pueden ser decisivos en la lucha por el anillo, convirtiéndose en ejemplo para toda una generación de jugadores latinos.

Towns, por su parte, encara una temporada decisiva. El pasado curso lideró el mejor año de los Knicks en un cuarto de siglo, llevándolos hasta las finales de conferencia, donde cayeron ante los Indiana Pacers. Con más madurez y un equipo reforzado, el dominicano confía en que este sea el año de romper la sequía de títulos en Nueva York.

Mientras tanto, Jaime Jáquez Jr. sigue dando pasos firmes en su desarrollo con Miami. Su energía, defensa y visión de juego lo han convertido en una pieza valiosa para los Heat. Con Horford como referente y Towns como espejo, el joven mexicano busca dejar su huella y mantener en alto el orgullo latino en la NBA.