Dominicano Karl-Anthony Towns se somete a dura dieta por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico destinado a optimizar la composición de la plantilla y mejorar la flexibilidad en la cancha, Karl-Anthony Towns (KAT), la estrella de los New York Knicks, ha revelado que se sometió a una importante reducción de peso durante la temporada baja.

El objetivo principal de esta transformación física es prepararse para pasar tiempo significativo jugando como Ala-Pívot (Power Forward) esta próxima temporada.

La Preparación Física para la Velocidad

La decisión de cambiar su peso y enfoque físico subraya el compromiso de Towns con la evolución táctica del equipo, que busca maximizar el impacto de su talento.

En declaraciones recientes, Towns confirmó el cambio, explicando que su preparación física fue dirigida específicamente a las exigencias del puesto de ala-pívot en la NBA moderna, un rol que requiere una mayor movilidad, velocidad lateral y resistencia para defender en el perímetro.

Un ajuste a su peso

"Bajé de peso para prepararme para el tiempo que jugaré como Ala-Pívot esta temporada", afirmó Towns. Este ajuste es fundamental, ya que el plan del coach de los Knicks es utilizar formaciones con dos internos grandes para dominar el rebote y la protección del aro, mientras que Towns usa su excepcional habilidad de tiro para estirar las defensas.

Jugar como ala-pívot permitirá a Towns ser más dinámico, atacar a defensores más lentos desde el dribbling y posicionarse en la línea de tres puntos con mayor facilidad.