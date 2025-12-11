NBA: Mira los juegos para la jornada de este 11 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Después de definirse los finalistas por la Conferencia Oeste en la NBA Cup, cuatro compromisos serán los protagonistas de dar un buen espectáculo en los mejores tabloncillos del mundo para la jornada de este jueves 11 de diciembre.

Uno de los platillos más atractivos lo jugarán Denver Nuggets, quien ahora tiene la oportunidad de consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, luego de que Los Angeles Lakers cayeran (132-119) ante San Antonio Spurs en la pasada cartelera. El equipo de Nikola Jokic saltará a la cancha por su cuarta victoria consecutiva frente a Sacramento Kings en condición de visitante.

Otro que buscará aprovecharse al máximo del revés de los angelinos será Houston Rockets, que se encuentra a solo un juego del segundo peldaño. La franquicia de Texas enfrenta a Los Angeles Clippers de James Harden, quienes atraviesan por una participación para el olvido en esta primera mitad con récord de 6-18. Asimismo, se vivirá un choque de alta tensión en la Conferencia Este con el duelo entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks.

Juegos para hoy en la NBA: 11 DE DICIEMBRE