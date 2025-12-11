NBA

NBA: Mira los juegos para la jornada de este 11 de diciembre

Después de la derrota de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets con la oportunidad de quedar en solitario en el segundo lugar del Oeste

Por

Humberto Mendoza
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 08:02 am
NBA: Mira los juegos para la jornada de este 11 de diciembre
Suscríbete a nuestros canales

Después de definirse los finalistas por la Conferencia Oeste en la NBA Cup, cuatro compromisos serán los protagonistas de dar un buen espectáculo en los mejores tabloncillos del mundo para la jornada de este jueves 11 de diciembre.

NOTAS RELACIONADAS

Uno de los platillos más atractivos lo jugarán Denver Nuggets, quien ahora tiene la oportunidad de consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste, luego de que Los Angeles Lakers cayeran (132-119) ante San Antonio Spurs en la pasada cartelera. El equipo de Nikola Jokic saltará a la cancha por su cuarta victoria consecutiva frente a Sacramento Kings en condición de visitante.

Otro que buscará aprovecharse al máximo del revés de los angelinos será Houston Rockets, que se encuentra a  solo un juego del segundo peldaño. La franquicia de Texas enfrenta a Los Angeles Clippers de James Harden, quienes atraviesan por una participación para el olvido en esta primera mitad con récord de 6-18. Asimismo, se vivirá un choque de alta tensión en la Conferencia Este con el duelo entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks.

Juegos para hoy en la NBA: 11 DE DICIEMBRE

  • Portland Trail Blazers vs New Orleans Pelicans
  • Los Angeles Clippers vs Houston Rockets
  • Boston Celtics vs Milwaukee Bucks
  • Denver Nuggets vs Sacramento Kings

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada LVBP Manchester City
Jueves 11 de Diciembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto