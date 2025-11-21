Estas son las selecciones con más probabilidades de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta, para disfrutar de una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol, evento que iniciará en marzo de 2026 y ante la confirmación de algunas figuras, ya se comienzan a definir algunos favoritos.

De hecho, ya salió un pronóstico en el cual calcularon cuáles son las novenas con más posibilidades de avanzar a los cuartos de final por grupo. De acuerdo al formato, son cinco países por pool y serán dos los que pasarán de ronda.

Así están distribuidos los grupos del Clásico Mundial 2026:

Grupo A:

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B:

Estados Unidos

México

Brasil

Gran Bretaña

Italia

Grupo C:

República Checa

Japón

Australia

Korea

China Taipei

Grupo D:

Venezuela

Nicaragua

Israel

República Dominicana

Países Bajos.

Cuáles son los equipos con más probabilidades de avanzar por grupo:

Grupo A: Puerto Rico (85%) y Cuba (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Canadá (27%), Panamá (8%) y Colombia (5%).

Grupo B: Estados Unidos (75%) y México (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Italia (25%), Gran Bretaña (3%) y Brasil (2%).

Grupo C: Japón (99%) y Korea (55%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: China Taipei (25%), Australia (20%) y República Checa (1%).

Grupo D: República Dominicana (80%) y Venezuela (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Países Bajos (35%), Israel (8%) y Nicaragua (2%).