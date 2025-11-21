CMB

Estas son las selecciones con más probabilidades de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial

Venezuela debe luchar en el grupo D por dos cupos ante otras cuatro selecciones 

Por

Neyken Vegas
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 08:48 pm
Estas son las selecciones con más probabilidades de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial
Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta, para disfrutar de una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol, evento que iniciará en marzo de 2026 y ante la confirmación de algunas figuras, ya se comienzan a definir algunos favoritos.

NOTAS RELACIONADAS

De hecho, ya salió un pronóstico en el cual calcularon cuáles son las novenas con más posibilidades de avanzar a los cuartos de final por grupo. De acuerdo al formato, son cinco países por pool y serán dos los que pasarán de ronda.

Así están distribuidos los grupos del Clásico Mundial 2026:

Grupo A:

  • Puerto Rico 
  • Cuba
  • Canadá 
  • Panamá 
  • Colombia 

Grupo B:

  • Estados Unidos 
  • México 
  • Brasil
  • Gran Bretaña 
  • Italia

Grupo C:

  • República Checa 
  • Japón
  • Australia 
  • Korea
  • China Taipei

Grupo D:

  • Venezuela 
  • Nicaragua 
  • Israel 
  • República Dominicana 
  • Países Bajos.

 

Cuáles son los equipos con más probabilidades de avanzar por grupo:

Grupo A: Puerto Rico (85%) y Cuba (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Canadá (27%), Panamá (8%) y Colombia (5%).

Grupo B: Estados Unidos (75%) y México (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Italia (25%), Gran Bretaña (3%) y Brasil (2%).

Grupo C: Japón (99%) y Korea (55%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: China Taipei (25%), Australia (20%) y República Checa (1%).

Grupo D: República Dominicana (80%) y Venezuela (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Países Bajos (35%), Israel (8%) y Nicaragua (2%).

 

 

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP retirados
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol