Estas son las selecciones con más probabilidades de avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial

Cada vez falta, para disfrutar de una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol, evento que iniciará en marzo de 2026 y ante la confirmación de algunas figuras, ya se comienzan a definir algunos favoritos.
De hecho, ya salió un pronóstico en el cual calcularon cuáles son las novenas con más posibilidades de avanzar a los cuartos de final por grupo. De acuerdo al formato, son cinco países por pool y serán dos los que pasarán de ronda.
Así están distribuidos los grupos del Clásico Mundial 2026:
Grupo A:
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- Colombia
Grupo B:
- Estados Unidos
- México
- Brasil
- Gran Bretaña
- Italia
Grupo C:
- República Checa
- Japón
- Australia
- Korea
- China Taipei
Grupo D:
- Venezuela
- Nicaragua
- Israel
- República Dominicana
- Países Bajos.
Cuáles son los equipos con más probabilidades de avanzar por grupo:
Grupo A: Puerto Rico (85%) y Cuba (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Canadá (27%), Panamá (8%) y Colombia (5%).
Grupo B: Estados Unidos (75%) y México (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Italia (25%), Gran Bretaña (3%) y Brasil (2%).
Grupo C: Japón (99%) y Korea (55%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: China Taipei (25%), Australia (20%) y República Checa (1%).
Grupo D: República Dominicana (80%) y Venezuela (75%). Además, en el orden de probabilidades seguirían: Países Bajos (35%), Israel (8%) y Nicaragua (2%).