Estados Unidos confirma estas dos figuras para el Clásico Mundial 2026

Corbin Carroll y Pete Crow-Armstrong cerraron una jornada intensa en los Premios de la MLB con una noticia que los catapultó aún más al centro de la conversación: ambos fueron anunciados como los nuevos integrantes del Equipo de Estados Unidos para el próximo Clásico Mundial de Beisbol. La revelación llegó apenas horas después de que ambos terminaran dentro del Top 10 en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El anuncio lo hizo el manager Mark DeRosa, quien destacó que el plantel necesitaba energía fresca y un toque de atrevimiento juvenil. Con figuras como Aaron Judge, Cal Raleigh y Paul Skenes ya confirmadas, la incorporación de Carroll y Crow-Armstrong agrega dinamismo a un grupo lleno de jerarquía.

Juventud al servicio del Team USA

Durante la gala, DeRosa invitó a ambos jugadores al escenario para entregarles oficialmente la camiseta del equipo. Crow-Armstrong contó que siempre estuvo dispuesto a aceptar la convocatoria, mientras que Carroll recordó que la llamada lo sorprendió viendo un partido de fútbol americano, aunque nunca dudó en dar el sí.

Ambos jugadores, además, fueron incluidos poco después en el segundo equipo All-MLB de 2025, cerrando un día memorable. Judge, Raleigh y Skenes, por su parte, aparecieron en el primer equipo, consolidando aún más el peso del roster estadounidense.

Mike Hill, gerente general del conjunto, celebró la suerte de haber asegurado compromisos tan fuertes desde el inicio del proceso. Para DeRosa y su cuerpo técnico, las nuevas incorporaciones no solo fortalecen la alineación, sino que refuerzan el mensaje: Estados Unidos llegará al Clásico decidido a competir con lo mejor que tiene.