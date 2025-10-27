LVBP: Estos son los resultados de la jornada del domingo 26 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo bajó el telón definitivo de la segunda semana de acción en la LVBP, donde los ocho equipos salieron a los terrenos de juegos a darlo todo para conseguir resultados positivos. Sin embargo, hay que mencionar que solo unos pocos pudieron cerrar con balance positivo.

Entre los más destacados están Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, quienes extendieron a cuatro y cinco sus seguidillas de victorias, respectivamente. Por su parte, del lado negativo, Bravos de Margarita sumó su cuarto revés consecutivo, mientras que Navegantes del Magallanes continúa sin salir del sótano de la tabla de posiciones.

Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Resultados de la jornada del 26 de octubre en la LVBP