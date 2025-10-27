Beisbol del Medio Oriente se verá por Meridiano Televisión. ¡Entérate de los detalles y cuándo verla?

Por Andrea Matos Viveiros
La Baseball United UAE hará historia al transmitirse en seis continentes, consolidando la expansión global del beisbol. Meridiano Televisión, una vez más, formará parte de esta historia al transmitir este torneo gratis para toda Venezuela. Además, podrás verlo en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV GO.
El torneo se desarrollará entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre.
Una novel liga
El grupo propietario de Baseball United está formado por 20 estrellas de la MLB, entre ellas los miembros del Salón de la Fama Barry Larkin, Mariano Rivera y Adrián Beltré.
La liga cuenta con cuatro equipos: Mumbai Cobras, Karachi Monarchs, Dubai Wolves y Abu Dhabi Falcons.
¿Cuándo se jugará la Baseball United?
Estas son las fechas en las que se jugará el torneo este 2025. ¡Disfrútala por Meridiano Televisión!
Noviembre
Nov. 14 — Karachi vs. Mumbai
Nov. 15 — Mumbai vs. Karachi
Nov. 16 — Karachi vs. Mumbai
Nov. 18 — Mumbai vs. Arabia
Nov. 19 — Mid East vs. Karachi
Nov. 20 — Arabia vs. Mumbai
Nov. 21 — Karachi vs. Mid East
Nov. 22 — Mumbai vs. Arabia
Nov. 23 — Mid East vs. Karachi
Nov. 25 — Mumbai vs. Mid East
Nov. 26 — Karachi vs. Arabia
Diciembre
Dec. 2 — Mid East vs. Mumbai
Dec. 3 — Arabia vs. Karachi
Dec. 4 — Mumbai vs. Mid East
Dec. 5 — Karachi vs. Arabia
Dec. 6 — Arabia vs. Mid East (doble tanda)
Dec. 7 — Mid East vs. Arabia
United Series
Dic. 12 — Game 1
Dic. 13 — Game 2
Dic. 14 — Game 3* de ser necesario
El CEO Kash Shaikh busca impulsar la pasión por el beisbol en una región donde existen más de 67 millones de fanáticos. Con esta expansión, Baseball United reafirma su visión de convertir al beisbol en un deporte global. Y en Venezuela se ve, se vive y se disfrutará a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.