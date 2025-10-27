Beisbol del Medio Oriente se verá por Meridiano Televisión. ¡Entérate de los detalles y cuándo verla?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Baseball United UAE hará historia al transmitirse en seis continentes, consolidando la expansión global del beisbol. Meridiano Televisión, una vez más, formará parte de esta historia al transmitir este torneo gratis para toda Venezuela. Además, podrás verlo en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV GO.

El torneo se desarrollará entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre.

Una novel liga

El grupo propietario de Baseball United está formado por 20 estrellas de la MLB, entre ellas los miembros del Salón de la Fama Barry Larkin, Mariano Rivera y Adrián Beltré.

La liga cuenta con cuatro equipos: Mumbai Cobras, Karachi Monarchs, Dubai Wolves y Abu Dhabi Falcons.

¿Cuándo se jugará la Baseball United?

Estas son las fechas en las que se jugará el torneo este 2025. ¡Disfrútala por Meridiano Televisión!

Noviembre

Nov. 14 — Karachi vs. Mumbai

Nov. 15 — Mumbai vs. Karachi

Nov. 16 — Karachi vs. Mumbai

Nov. 18 — Mumbai vs. Arabia

Nov. 19 — Mid East vs. Karachi

Nov. 20 — Arabia vs. Mumbai

Nov. 21 — Karachi vs. Mid East

Nov. 22 — Mumbai vs. Arabia

Nov. 23 — Mid East vs. Karachi

Nov. 25 — Mumbai vs. Mid East

Nov. 26 — Karachi vs. Arabia

Diciembre

Dec. 2 — Mid East vs. Mumbai

Dec. 3 — Arabia vs. Karachi

Dec. 4 — Mumbai vs. Mid East

Dec. 5 — Karachi vs. Arabia

Dec. 6 — Arabia vs. Mid East (doble tanda)

Dec. 7 — Mid East vs. Arabia

United Series

Dic. 12 — Game 1

Dic. 13 — Game 2

Dic. 14 — Game 3* de ser necesario

El CEO Kash Shaikh busca impulsar la pasión por el beisbol en una región donde existen más de 67 millones de fanáticos. Con esta expansión, Baseball United reafirma su visión de convertir al beisbol en un deporte global. Y en Venezuela se ve, se vive y se disfrutará a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.