Esposo de Floria Márquez se pronuncia tras la muerte de la cantante

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 25 de octubre, la "Show-Woman de Venezuela", Floria Márquez, partió de este mundo de manera inesperada mientras hacía lo que más amaba: cantar.

La noticia fue confirmada por su esposo Pedro López y, múltiples de figuras de nuestro país enviaron sus mensajes de condolencias. De igual forma, cientos de seguidores se unieron en oración por la familia que perdió a un pilar fundamental.

Esposo de Floria Márquez envía un mensaje

A través de sus redes sociales, el pianista expresó su gratitud por los mensajes de apoyo recibidos después de conocerse el sensible fallecimiento de su mujer.

"Aunque estamos sumamente golpeados en todos los sentidos por la partida de Floria, sus deudos no podemos dejar de agradecer los innumerables mensajes que hemos recibido de personas manifestando su pesar y las cientos de personas que acudieron a sus exequias", escribió el músico.

"Gracias, mil gracias a todos por su solidaridad, pero sobre todo gracias por el amor que ustedes le manifestaron. Nos reconforta saber cuanto la querían", agregó.

La muerte de Floria

Era la tarde del 25 de octubre de 2025, cuando 'Pedrito' compartió un post en Instagram anunciando que, su amada Floria, había muerto con la edad de 75 años, mientras cantaba en Caracas.

La artista se encontraba ofreciendo un recital en Casa Anauco El Hatillo cuando sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) fulminante que le provocó la muerte.

El cuerpo de la cantante fue velado el domingo 26 en el Cementerio del Este, donde realizaron una misa para despedirle y, posteriormente, procedieron a su cremación para cumplir con sus deseos, tal como explicó su esposo.