¿Al Outfield? La nueva posición que podría jugar Shohei Ohtani (+Detalles)

De cara a las aspiraciones de Dodgers de Los Ángeles de clasificar a Playoffs, puesto que ocupan la cima del Oeste en la Liga Nacional, múltiples escenarios están sobre la mesa de Dave Roberts como manager.

Una de estas posibilidades que consideraría el mandamás, apoyándose en la profundidad del roster que gestiona, sería emplear a Shohei Ohtani como un jugador de posición,

Una versatilidad indiscutible

Cabe destacar que, esta hipotética decisión que tomaría Roberts no surge como una tarea de carácter obligatorio, sino que fue el propio pelotero japonés quien sugirió esta alternativa el pasado martes, tras la derrota de los suyos 9-6 ante Filis de Filadelfia.

El propósito de esto, sería dejar vacante el puesto de bateador designado para reforzar el lineup con más poder, mientras que es empleado como relevista y no como abridor durante la postemporada.

''Como jugador, si me dicen que ocupe una posición, lo hago, solo quiero estar preparado para hacerlo. Eso incluye el montículo o incluso los jardines'', explicó Ohtani ante los medios de su país natal, el pasado 16 de septiembre.

Asimismo, el propio Roberts aseguró que aprecia la disposición de Shohei y que no es una posibilidad descabellada.

''Él es un gran compañero de equipo y quiere ayudarnos a ganar el campeonato. Por lo tanto, estoy dispuesto a aceptar esa posibilidad. No sé si pasará, aún no ha jugado en el outfield, pero aprecio que esté dispuesto a cualquier cosa que necesitemos'', explicó el dirigente nacido en Japón.

Cabe destacar que, durante la zafra 2021 con Angelinos de Anaheim, Ohtani registró 7 apariciones como outfielder. Seis de estos encuentros fueron como jardinero derecho y uno como jardinero izquierdo.