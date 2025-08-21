Por una sobredosis termina hospitalizado famoso rapero

Suscríbete a nuestros canales

Residentes de Ventura Boulevard, en los Ángeles, se alarmaron luego de ver a un hombre semidesnudo caminando sin rumbo por las calles. Se trataba del rapero Lil Nas X quien fue arrestado y posteriormente hospitalizado por una sobredosis.

Pasa las 4:00 am, vecinos de la zona alertaron al Departamento de Policía de Los Ángeles por un sujeto que pretendía ser una amenaza en la zona por su comportamiento inusual. Un transeúnte grabó la escena, donde se ve al famoso en ropa interior y unas botas tipo vaquero.

Al llegar los oficiales de seguridad se percataron que se trataba de Lil Nas X a quien se llevaron detenido. Por su parte, el portal especializado TMZ fue el responsable de divulgar las imágenes del intérprete de “Old Town Road”.

En el hospital por sobredosis

Tan poco tiempo de ser arrestado, Lil Nas X terminó hospitalizado por una sobredosis, lo que explicaría su comportamiento inusual en plena vía pública. Por ahora, sigue recibiendo tratamiento médico, pero la policía no desestima que pueda enfrentarse a ciertos cargos por sus actos.

Sin embargo, se desconoce su estado actual de salud. Esta no es la primera vez en lo que va del 2025 que el rapero ingresa al hospital.

El pasado 15 de abril, fue directo a emergencia tras experimentar una parálisis facial. “¡Ni siquiera puedo reírme, hermano! Estoy bien, chicos. No estén tristes por mí. Voy a parecer gracioso un ratito, pero nada más”, compartió en Instagram.