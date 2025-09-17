El Barcelona pone en marcha el proyecto "campeonato" con estos nuevos fichajes

Suscríbete a nuestros canales

En la presentación oficial de los nuevos fichajes para la temporada 2025-26, el mánager de la sección de baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, fue claro y contundente al establecer los objetivos del equipo. Tras dos temporadas sin levantar un título importante, Navarro ha declarado que la prioridad absoluta es "ganar títulos" y recuperar la hegemonía en el baloncesto español y europeo.

Nuevas figuras en el Barcelona

El evento, que reunió a los nuevos jugadores y a los medios de comunicación en las instalaciones del Palau Blaugrana, sirvió como plataforma para que la directiva del club explicara las decisiones estratégicas tomadas durante el mercado estival.

Navarro, figura emblemática del baloncesto blaugrana, no se anduvo con rodeos y reconoció que los movimientos realizados estaban enfocados en construir un equipo más "sólido y equilibrado".

Uno de los puntos clave abordados fue la salida de jugadores importantes como Jabari Parker. Navarro defendió la decisión, calificándola como un paso necesario para el proyecto. "Jabari y Justin (Anderson) eran ofensivamente muy buenos, pero necesitábamos algo más", explicó el mánager, haciendo alusión a la necesidad de reforzar la defensa y la consistencia en el juego. Esta decisión, aunque difícil, subraya la intención del Barça de priorizar el rendimiento colectivo sobre el talento individual.

En ese sentido, Navarro no dudó en alabar las virtudes de los recién llegados, a quienes describió como las piezas que completarán el rompecabezas. "Con Shengelia y Clyburn, ganamos solidez y experiencia, dos veteranos que conocen la Euroliga y que aportarán liderazgo y capacidad defensiva", detalló. "Mientras que Marcos, Cale y Norris son jóvenes con hambre y energía, listos para dejar su marca y aportar una nueva dinámica al vestuario".

La combinación de veteranos de renombre con jóvenes talentos hambrientos de victoria es la fórmula que el Barça espera que los devuelva a la cima. Navarro también hizo hincapié en el regreso de jugadores que estuvieron ausentes la temporada pasada por lesiones, lo que, según él, eleva el nivel general de la plantilla.

Optimismo y confianza

"Esta combinación, junto con los que el año pasado no estuvieron por las lesiones, hacen que estemos muy bien", valoró, transmitiendo una clara sensación de optimismo y confianza en el proyecto.

La presión por conseguir resultados es evidente, y Navarro, al frente de la dirección deportiva, lo sabe. Sin embargo, su mensaje es de unidad y convicción en el trabajo realizado. La afición del Barça espera con ansias ver el resultado de esta reestructuración en la cancha y sueña con volver a celebrar títulos, un anhelo que, según el propio mánager, es ahora el principal objetivo del club.