Avión de Spirit Airlines genera crisis de seguridad con el Air Force One (+Foto)

Suscríbete a nuestros canales

Un avión de la empresa Spirit Airlines generó este miércoles 17 de septiembre una crisis de seguridad en el espacio aeroe de Estados Unidos, debido a que la aeronave se acercaró de manera peligrosa al Air Force One. La alarma llegó a los niveles de los ataques terroristas de 11 de septiembre de 2001.

Este hecho se publicó hoy con imágenes de la ruta de ambos aviones cuando volaban sobre la ciudad de Nueva York, el Air Force One en ese momento transportaba al presidente Donald Trump y asu esposa Melania Trump a Reino Unido para la segunda visita oficial del mandtario al país aliado.

En desarrollo