Participante de “Top Chef VIP 4” renuncia tras sufrir un preinfarto

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la intensidad de “Top Chef VIP 4”, el reconocido actor Juan Soler vivió un episodio alarmante que lo obligó a abandonar el programa. Un preinfarto, fatiga extrema y señales claras de que su cuerpo ya no daba para más.

Durante las grabaciones que se realizan en Colombia, el argentino comenzó a sentir molestias físicas severas. Cansancio acumulado, falta de aire, dolor en brazos y manos. A esos síntomas se les sumó una presión arterial peligrosamente elevada, hasta que su cuerpo “ya no respondió”.

Juan Soler se retira de "Top Chef VIP 4"

Al percibir que algo no estaba bien, el galán pidió ayuda médica. Fue llevado de urgencia al hospital y diagnosticado con lo que en medios populares se conoce como “preinfarto” por lo que estuvo bajo observación varios días.

Aunque estaban en la recta final del reality (cuando sólo quedaban cinco finalistas) Soler decidió que su salud debía ser primero. Tras conversaciones tensas con el equipo de producción, dejaron como solución el abandono del programa.

En este sentido, se grabaron dos versiones finales de su salida: una mostrando los momentos críticos de salud, y otra justificando su retiro por “cuestiones personales”. Aún no se sabe cuál será la que finalmente se emitirá.

Estado de salud actual

Al arribar a México, Juan fue recibido por su pareja, Paulina Mercado, y sus hijas. Desde su regreso ha estado sometido a diversas pruebas médicas. Su prioridad es entender qué sucedió, qué cambiar si es necesario, y sobre todo, garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.

Aunque fue un golpe emocional fuerte, su entorno describe que el actor se encuentra concentrado en recuperarse, tanto física como mentalmente. Ha sido consciente de que su cuerpo emitió señales varias veces y que ignorarlas pudo tener consecuencias aún más graves.

El término “preinfarto” no existe formalmente en la medicina; se usa para describir cuando hay molestias fuertes, angina de pecho o indicios de que el flujo sanguíneo al corazón está comprometido, sin que el daño irreversible haya ocurrido aún.