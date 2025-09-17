Cancelan la London Series por conflictos en el calendario de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Major League Baseball (MLB) ha cancelado oficialmente la esperada London Series 2026 entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, programada para los días 13 y 14 de junio. El comisionado Rob Manfred confirmó la decisión este martes, citando conflictos de programación en el London Stadium, que acogerá un partido de fútbol del West Ham el 24 de mayo. La proximidad de ambos eventos impide la conversión del estadio para albergar beisbol en tiempo adecuado.

MLB reafirma su compromiso con Europa pese a la cancelación

A pesar del revés logístico, Manfred aseguró que la liga mantiene su interés en expandirse en Europa. “Seguimos interesados en Europa. Creemos que Londres es un punto de partida importante para nosotros”, declaró durante una sesión de preguntas y respuestas. El comisionado destacó las mejoras en la infraestructura del estadio desde la primera London Series en 2019, cuando Yankees y Medias Rojas inauguraron el formato internacional en la capital británica.

París también queda fuera del calendario internacional de MLB

La cancelación de Londres se suma a la suspensión de los planes para jugar en París esta temporada, debido a la falta de un promotor local. Estos contratiempos contrastan con el impulso internacional que MLB ha mantenido en años recientes, con series en ciudades como Tokio, Ciudad de México, San Juan, Sídney y Seúl.

México, única sede internacional confirmada para 2026

La única serie internacional confirmada para 2026 será entre los Cascabeles de Arizona y los Padres de San Diego en Ciudad de México, los días 25 y 26 de abril. Esta continuidad en México refuerza el vínculo de MLB con América Latina, mientras Europa queda temporalmente fuera del calendario.

El actual convenio colectivo de MLB expira en diciembre de 2026. El próximo acuerdo definirá la estrategia internacional de la liga para 2027 y años posteriores, incluyendo posibles nuevas sedes y formatos.