Arizona Blaze mostró todo su poder para ganar en Curragh

Arizona Blaze (GB), de AMO Racing Ltd. y Giselle De Aguiar, se recuperó de una carrera decepcionante la última vez para ganar el Bar One Racing Flying Five Stakes (G1) de cinco furlongs el domingo en The Curragh, con la monta de David Egan le dio un lugar automático en la Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint (G1), una carrera en la que quedó segundo por medio cuerpo el año pasado, a través de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In.

Breeders’ Cup: Arizona Blaze buscará desquite en la presente edición

Arizona Blaze, de 3 años hijo de Sergei Prokofiev, tuvo un fracaso en la disputa del Coolmore Wooton Bassett Nunthorpe Stakes (G1) donde arribó undécimo dentro de una nómina de 17 corredores, luego de ganar el Barberstown Castle Sapphire Stakes (G2) en The Curragh en julio.

Arizona Blaze, entrenado por Adrian Murray contó con los servicios de David Egan, para ganar la carrera principal del Grupo 1 por un largo de Nighteyes (IRE), con su compañero de cuadra Bucanero Fuerte en tercer lugar.

Arizona Blaze se colocó detrás de Bucanero Fuerte tras salir de la cuadra antes de superarlo a 3 furlongs de la meta. Night Raider (IRE), entrenado por Karl Burke, intentó desafiarlo en los tramos finales, pero no pudo competir y terminó quinto.

El ganador de Nunthorpe, Asfoora (AUS), tuvo una actuación destacada durante toda la carrera, pero no logró encontrar un cambio de marcha cuando fue necesario y terminó séptimo. Arizona Blaze completó los cinco furlongs de Flying Five en 59,03 segundos en una superficie considerada como blanda.

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de Arizona Blaze para la Prevagen Breeders' Cup Turf Sprint, de 1 millón de dólares y 5 furlongs. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.