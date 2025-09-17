Fallen Angel aseguró su entrada a la Breeders' Cup Filly & Mare Turf

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se llevó a cabo el Irish Champions Festival, en la cual se disputó el Coolmore America “Justify” Matron Stakes (G1) de una milla en el hipódromo de Leopardstown en Irlanda, donde Fallen Angel (GB), montado por James Doyle, demostró un gran coraje para llevarse los honores y asegurar una entrada automática en la Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) de $2 millones.

Fallen Angel demostró gran coraje para ganar el Matron Stakes (G1)

Fallen Angel, partió como favorita para el entrenador Karl Burke y los propietarios de Wathnan Racing, la hija de Too Darn Hot (GB) llegó a esta carrera tras una actuación igualmente aguerrida al ganar el Prix Rothschild (G1) el 3 de agosto en Deauville.

Vera's Secret (IRE), lideró la carrera durante los primeros compases, mientras que Fallen Angel se mantuvo cerca del ritmo junto a su compatriota británica Cathedral (GB). Doyle aceleró el paso al entrar en la recta final, pero Exactly (IRE) la acosó, y ambos libraron un duelo memorable hasta la meta. Fue la yegua tordilla la que se alzó con la victoria por medio cuerpo, en crono final de 1:38:93, para la clásica milla, dándole a Burke su segunda victoria en esta carrera, después de que Laurens (FR) la ganara en 2018.

Tras la cuarta victoria de Fallen Angel en el Grupo 1, su jinete Doyle comentó: “En el último medio furlong, se esforzó muchísimo. Es muy resistente. Karl (Burke) y su equipo han hecho un trabajo excelente con ella, y siempre está a la altura. Es fantástico poder correr con otra ganadora del Grupo 1 para Wathnan Racing”.

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de Fallen Angel para la Maker's Mark Filly & Mare Turf. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.