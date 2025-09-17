Precise ensombrece a las favoritas en Moyglare Stud Stakes

Suscríbete a nuestros canales

También el domingo en The Curragh, la juvenil de dos años Precise (IRE), propiedad de Derrick Smith, Mrs. John Magnier, Michael B. Tabor y Westerberg's tuvieron una actuación brillante para negarle a su compañero de cuadra Beautify (IRE) por tres cuartos de largo para ganar el Moyglare Stud Stakes (G1), una carrera de la Breeders' Cup Challenge Series por un lugar automático en el John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) de $1 millón.

Breeders’ Cup: Precise estará en la fiesta de la Breeders’ Cup en noviembre

Precise, es una hija de Starspangledbanner (AUS) había obtenido previamente un lugar automático en la John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf cuando capturó el Prestige Fillies' Stakes (G3) del 24 de agosto en Goodwood la última vez.

El favorito de Ballydoyle derrotó a Composing (IRE), que contó con la monta de Christophe Soumillon, se vio derrotado con otros dos corredores de Ballydoyle: Derrick Smith, Mrs. John Magnier y Beautify (IRE), ganador del Grupo 2 de Michael B. Tabor, y Precise.

Venetian Sun (IRE), propiedad de Tony Bloom e Ian McAleavy e invicta, se vio atrapada al principio de la carrera, pero Precise tuvo el camino despejado por el exterior bajo la dirección de Ronan Whelan y aceleró con fuerza para tomar la delantera en el último furlong. Superó a Beautify, quien terminó segunda, con Venetian Sun y Composing en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Precise fue la undécima ganadora del Moyglare Stud Stakes para el entrenador Aidan O'Brien, quien informó que se está considerando su participación en la Breeders' Cup. Dijo: "Es una potra en crecimiento que tuvo una carrera excelente el último día y ha mejorado mucho. Es una potra criada en casa, hija de una yegua Galileo con un buen pedigrí".

Precise completó los siete furlongs en 1:29.13 sobre una superficie catalogada como blanda. Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de Precise para la John Deere Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf, de 1 millón de dólares y 1 milla. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.