Arrestan a actor estadounidense por dispararle a una mujer de 42 años

Un suceso escalofriante sacudió Galloway Townsh, Nueva Jersey, cuando el actor estadounidense Ernest W. Heinz, que apareció en la serie “The Sopranos”, fue detenido el 11 de septiembre por estar implicado en un ataque con arma de fuego.

La víctima fue Maritza Arias-Galva, madre soltera de 42 años, quien recibió un disparo en el rostro mientras conducía, en un incidente que, según ella, no comenzó con discusión alguna.

¿Cómo sucedieron los hechos con el actor?

Era casi la 1 de la tarde cuando Maritza se dirigía a comprar los ingredientes de la cena y un pastel para celebrar el cumpleaños número 9 de su hija. Iba manejando por Wrangleboro Road, señalizando para cambiar de carril cuando notó detrás un auto que la bloqueaba.

De acuerdo a su relato, el conductor que iba a bordo de un Honda SUV, la siguió con rapidez hasta la intersección de West Jimmie Leeds Road. Temiendo lo peor, bajó la ventana para ver qué quería el hombre evidentemente molesto.

En lugar de un diálogo, recibió insultos y amenazas como: “te voy a quitar la vida”, según declaró. No hubo provocación verbal de su parte, pues, su único acto fue responder: “gracias, señor”. Acto seguido, un disparo impactó en su rostro.

El autor brillo anteriormente en las pantallas

Las autoridades identificaron al actor como el responsable, por lo que fue detenido ese mismo día tras huir en dirección norte por Vera King Ferris Drive, dentro del campus de la Universidad de Stockton.

Heinz enfrenta múltiples cargos: intento de homicidio criminal, asalto agravado con arma de fuego, posesión de arma y posesión para propósito ilegal. Este historial sin duda alguna, mancha todo el éxito que ha estado trabajando por muchos años.

Aunque se le reconoce por su participación en “The Sopranos”, este caso lo arrastra fuera del mundo del entretenimiento hacia los tribunales y la posibilidad de enfrentar consecuencias severas.

Daños a la víctima

Maritza Arias-Galva, además de lidiar con el shock físico y emocional, enfrenta la posibilidad de perder la vista en uno de sus ojos. Fue trasladada de urgencia al Atlanticare Regional Medical Center tras el tiroteo.

En paralelo, se ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y los días sin poder trabajar, porque Maritza labora en dos empresas para sacar adelante a sus hijos.