La Liga Profesional de Béisbol Femenino cerca de llegar a los Estados Unidos (+detalles)

Estados Unidos podría dar un paso adelante en la historia con la primera Liga Profesional de Béisbol Femenino (WPBL), certamen que llegaría próximamente a los diamantes norteamericanos, que apunta a levarse a cabo a finales de octubre o principios de noviembre.

En el pasado mes de agosto, se realizaron las pruebas para la nueva competición, donde más de 600 personas asistieron en Washington D.C. con el objetivo de involucrarse en el torneo. De estas aspirantes, unas 100 serán elegibles para ser seleccionadas en el draft inaugural de la liga. Asimismo, las mejores jugadoras internacionales que no pudieron asistir a las pruebas también serán elegibles para el draft, de acuerdo con el reporte The Athletic.

Cabe destacar que, no es la primera vez que se realiza una liga béisbol profesional femenina, pero si ha pasado bastante tiempo desde la última vez que vimos algo así, ya que fue en la década de 1940: la All-American Girls Professional Baseball League existió desde 1943 hasta 1954 y fue representada en la clásica película de 1992 “A League of Their Own”, película que fue protagonizada por Geena Davis y Tom Hank.

Béisbol Profesional femenino en Estados Unidos

Para más detalles sobre este nuevo certamen, la WPBL aspira a lanzarse el próximo año con al menos cuatro equipos de 15 jugadoras, que jugarán en una o más sedes neutrales. Las jugadoras recibirán una compensación según el orden de selección: 500 dólares por partido, más gastos de viaje, alojamiento, comidas y un porcentaje de los ingresos por patrocinio de la liga.

Alex Hugo es la cara de esta organización como asesora de la liga y una condecorada jugadora de béisbol y softbol. Entre su trayectoria como jugadora, destacó en el equipo de Estados Unidos que participó en la Copa Mundial de Béisbol Femenino de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) en 2018. Además de eso, fue nombrada segunda base del equipo ideal del torneo en 2024 y Deportista del Año de la USA Baseball en dos ocasiones, en 2019 y 2023.