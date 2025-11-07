MLB: ¿Quiénes lideran el legado dominicano con el Bate de Plata?

Suscríbete a nuestros canales

El Bate de Plata ha sido territorio dominicano durante décadas, con peloteros que marcaron época en ambas ligas. Desde la potencia de David Ortiz hasta la elegancia de Vladimir Guerrero, el premio refleja una tradición ofensiva que sigue vigente con figuras como Juan Soto y José Ramírez.

Juan Soto acumula seis Bates de Plata, todos obtenidos antes de cumplir 27 años. Su consistencia como outfielder lo ubica entre los dominicanos más laureados de la actualidad. José Ramírez, por su parte, suma cinco galardones y podría alcanzar a Soto si gana el premio de 2025.

Aunque Soto y Ramírez lideran entre los activos, el récord histórico pertenece a Álex Rodríguez, quien conquistó diez Bates de Plata durante su carrera. El ex campocorto de los Yankees dejó una marca ofensiva difícil de igualar, consolidando el dominio dominicano en la historia del galardón.

Dominicanos con más Bates de Plata en la historia de MLB

Álex Rodríguez es el principal jugador dominicano con más Bates de Plata en la historia. Su dominio ofensivo se extendió por más de una década, consolidando una marca difícil de igualar. Su legado abrió camino para nuevas generaciones que hoy compiten por acercarse a ese récord.

top 10 dominicanos con más Bates de Plata en la historia de la MLB:

Alex Rodríguez: 10 títulos Manny Ramírez: 9 títulos Vladimir Guerrero Sr: 8 títulos David Ortiz: 7 títulos Juan Soto: 7 títulos Albert Pujols: 6 títulos Sammy Sosa: 6 títulos José Ramírez: 5 títulos Robinsón Canó: 5 títulos Julio Franco: 5 títulos

Juan Soto y José Ramírez se disputan el liderato del Bate de Plata entre dominicanos activos

Juan Soto y José Ramírez se han consolidado como los dominicanos más ofensivos de la actualidad en Grandes Ligas. Su regularidad en el plato les ha permitido acumular múltiples Bates de Plata, reflejando una consistencia que los mantiene en la élite año tras año.