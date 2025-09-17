Manager de Italia Francisco Cervelli analiza su debut

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de la selección italiana de béisbol, Francisco Cervelli, ofreció sus primeras impresiones tras el partido de debut en la Semana del Béisbol Italiano donde cayeron ante Republica Checa 8 carreras por 9. A pesar de las buenas sensaciones iniciales, el estratega fue sincero al analizar el rendimiento del equipo.

Cervelli destacó el rendimiento ofensivo del equipo, afirmando que "logramos 14 hits" y que el equipo "jugó muy bien al béisbol". Sin embargo, también señaló que, al ser el primer día de competencia, es normal que los jugadores necesiten recuperar su ritmo. En este sentido, mencionó el caso particular de un jugador que, a pesar de haber entrenado en casa durante dos semanas, necesita tiempo para "recuperar el 'timing' de juego".

Mirada en el futuro

El equipo italiano ya se prepara para el próximo desafío: otro enfrentamiento contra la República Checa. Cervelli reconoció la experiencia de sus oponentes, a los que describió como un rival con "más experiencia" debido a su participación en eventos de alto nivel como el Clásico Mundial de Béisbol y en torneos en Japón.

A pesar de la trayectoria de sus contrincantes, Cervelli no mostró preocupación y se mantuvo confiado en las capacidades de su equipo. Anticipó que será "un buen partido" y concluyó con una firme declaración de confianza en sus dirigidos: "Nosotros sabemos cómo jugar al béisbol".





