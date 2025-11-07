Orlando Urdaneta enfrenta dolorosa pérdida ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de dolor se encuentra viviendo el querido y recordado actor venezolano Orlando Urdaneta, de acuerdo con la publicación compartida la mañana de este viernes 7 de noviembre en Instagram. El artista ha posteado una fotografía y un mensaje de despedida para un hermano de la vida.

Gran momento

Orlando ha destaco que fueron más de 50 años de amistad con el hombre, que comenzó en Venezuela y se mantuvo firme con el paso del tiempo. “Un compañero de aventuras”, es también como el criollo ha tildado lo que fue su vínculo con Carlos Alberto Chacón Higuera.

“Adiós mi chino querido. Hermano de la vida y del corazón. Compadre de tantas cosas. Un amor fraterno e inquebrantable que decretamos desde nuestro paso por el Liceo Andrés Bello. Cuando siguiendo las enseñanzas de tu hermano Luis, nos deslumbrabas con tus dibujos fascinantes que enmarcaban todas las hojas”, dice el doloroso escrito.

En este sentido, Orlando ha destacado que su amigo fue un excelente artista plástico y arquitecto, con una imaginación increíble para realizar cosas extraordinarias.

Duro adiós

Aunque no menciona de qué murió Carlos Alberto Chacón, dijo que su recuerdo seguirá muy presente en su memoria y corazón.

“Sé que no lo decidiste tú, pero igual no debió ser. Será está vez un gran esfuerzo practicar la aceptación. Que Buddha nos ayude. Espero, llegue pronto el día de poder reír, recordando maldades, como si aún estuvieras aquí. Adiós Chino”, finaliza el escrito.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar en la publicación de internautas escribiendo para Urdaneta, quien se encuentra residenciado en Estados Unidos desde hace años, y que protagonizó en Venezuela, la popular novela “Elizabeth”, con Caridad Canelón.