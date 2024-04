Orlando Urdaneta habla a corazón abierto de su dolor por estar tantos años lejos de Venezuela

El actor y presentador venezolano Orlando Urdaneta mostró su lado más sensible la semana pasada durante una entrevista con la periodista Patricia Poleo, para el programa “Factores del poder”, en el cual reveló lo duro que ha sido estar lejos de su gente, comida, cultural y tradiciones.

Durante la conversación el protagonista de la novela “Elizabeth” recordó una situación que vivió recientemente en su casa, la caída del tubo de la ducha, que lo hizo transportarse a Venezuela y destacar la nobleza que caracteriza al criollo en ayudar en los momentos difíciles.

Igualmente, comentó que se fue en el 2003 y que han sido 21 años de sentir un fuerte sentimiento de estar lejos de la tierra que lo vio nacer y formarse como un profesional de la actuación. Igualmente, Poleo le afirmó que siente el mismo sentimiento de nostalgia por Venezuela.

“Yo he brincado mucho, no me quede aquí solamente, he estado dando vueltas por ahí. Pasee mis desdichas por varias partes. Es horroroso”, comentó el nacido el 14 de octubre de 1946 en Maracaibo, estado Zulia.

Nuevos proyectos

Urdaneta no dudo para comentar en la entrevista que tiene en su canal de YouTube un espacio llamado “Almorzando con Orlando”, en el cual cuenta vivencias de Venezuela junto a otros invitados de la talla de Franklin Virgüez, Leonardo Padrón, entre otros.

Igualmente, está realizando una obra teatral en Miami que lleva por nombre “Las criadas del hotel Selina”, los viernes y los sábados con la participación de Elba Escobar, Alba Roversi, Lili Reinteria, María Oduber y Betzy Vásquez, mejor conocida como “La gatita”.