Franklin Virgüez revela que una famosa actriz venezolana le hizo vivir un infierno ¿Quién será?

El actor venezolano Franklin Virgüez se ha caracterizado durante todos sus años de carrera artística por llevar su vida sentimental muy privada y totalmente alejado de los medios, desde que contrajo nupcias hace años con Dulce Terán ha llevado una vida tranquila en la ciudad del sol Miami. Sin embargo, recientemente aprovecho una entrevistar para revelar como nunca antes detalles de sus relaciones amorosas del pasado.

Fue en el podcast de la animadora venezolana Kerly Ruíz llamado “Sin drama no hay show”, en el cual el legendario actor de la novela Por estas calles realizó varias confecciones, entre ellas haber vivido un apasionado romance con una reconocida actriz venezolana, que luego se convirtió en una pesadilla.

“Yo he llorado muchísimo por las actrices, muchas me rompieron el corazón, no te doy a dar nombres, pero su hubo una actriz que realmente me descolocó totalmente. La conocí cuando ella era una niñita que estudiaba en un colegio privado y se iba todos los días a Radio Caracas Televisión a pedirme un autógrafo”, aseveró muy serio el hombre.

Igualmente, indicó que, aunque la joven para ese momento tenía tan solo 17 años, espero que cumpliera los 18 años para invitarla a salir y así fue el comienzo de una relación a la cual considera como infernal.

“Con ella viví un amor despiadadamente infernal y muchos inconvenientes para mi salud, sufrí demasiado yo no estaba preparada para enamorarse así y mucho menos de una belleza como esa”, aseveró.

Ante la revelación cibernautas comenzaron arrojar nombres de múltiples actrices que en su momento estuvieron muy cerca del actor. “Tatiana capote”, “Esa era la bellísima Mari Carmen Regueiro”, “La negra bella Gledys Ibarra”, “Elba Escobar”, “Maritza Román”.