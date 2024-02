Así fue el video pornográfico que grabaron María Conchita Alonso y Orlando Urdaneta (+Imágenes)

Si de escándalos pornográficos hablamos, en Venezuela hay unos cuantos que han causado revuelo en la farándula venezolana, desde Bolívar clavando su espada hasta dos actores jugando a “La Botellita”. Sin embargo, hay uno del que poco se habla actualmente pero que igual dejó atónitos a los venezolanos en el año 1978, y cuenta con la protagonización de nada más y nada menos que María Conchita Alonso y Orlando Urdaneta.

Lo que parecía ser un video íntimo entre ellos, realmente es la grabación de un largometraje subido de tono, al cual se le desconoce su fecha exacta de grabación, pero lo que sí es evidente es la fogosidad que existe entre los dos. En el clip que aún se puede encontrar en algunas páginas de contenido para adultos, se aprecia a los famosos tumbados en la cama haciendo de las suyas, y es tanta la pasión que emanan que hasta parece real.

Aunque la calidad es un poco deficiente por el tiempo que lleva grabado, la expresión de placer de cada uno es más que evidente, además que no cabe duda que se disfrutan lo que hacen y quién sabe… Tal vez hubo algo de realidad en toda la grabación.

La película lleva por nombre ‘Savana, sesso e diamanti’ y, a ciencia cierta, no incluye escenas realmente explícitas, pues prácticamente se compone de planos generales. Alonso aparece en la mayoría de las escenas: en una tiene sexo con Urdaneta y en otra, participa en una escena bondage junto a otros dos actores que “llevan extrañas máscaras de zombies tropicales”.

“Esta cinta pudo haber sido filmada en el litoral central de Venezuela. Sin embargo, también indican que se podría tratar de un filme de bajo presupuesto hecho en República Dominicana”, indicaron los medios de comunicación en su momento.

Aunque muchos pensarían que Alonso se iba a escandalizar por todos los malos comentarios que recibió cuando salió a la luz el video, la cubana nacionalizada en Venezuela lo tomó de la mejor manera y hasta con un poco de burla. “Me da risa porque la gente cree que esto me molesta, me da pena, que me va a perjudicar, etc. Yo no le paro en lo absoluto, no tengo nada que esconder. Además, salgo bella, estuviese ‘frikeada’ si saliera fea y gorda”, explicó en el 2015.