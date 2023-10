María Conchita Alonso rompe el silencio y habla de la muerte de la Miss Venezuela Maye Brandt como nunca antes

El 02 de octubre de 1982, un terrible suceso sacudió la industria del entretenimiento venezolano, la muerte de la Miss Venezuela 1980 y modelo Maye Brandt, cuando tenía tan solo 21 años, la esbelta joven de 1.80 de estatura, piel morena y ojos azules se disparó en la sien. Desde su muerte la prensa de aquella época espéculo mucha información sobre la muerte de la esposa del actor Jean Carlos Simancas.

Dentro de los muchos rumores que se dijo sobre su muerte, es que la actriz, cantante y reina de belleza María Conchita Alonso había sido la culpable de la muerte de Maye, por manifestar fuertes palabras contra Simancas con quien sostuvo una corta relación, tras protagonizar la novela “Marielena”.

Recientemente en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta la intérprete de “Hazme Sentir” abrió su corazón y confesó fuertes momentos de su vida personal, entre ellas el suicidio de la mujer más belleza de Venezuela en 1980.

“Lamentablemente, se nos fue Maye Brandt, la verdad fue un golpe muy duro, pero yo di la cara y demostré que yo no tuve que ver con eso. Quizás ciertas palabras mías hicieron daños, pero, no tuve nada que ver y quiero dejar bien claro, lo que soy y que no vengan con inventos”, aseguró Alonso.

La esbelta mujer que conquisto el título de belleza más importante del país con sus impactantes ojos verdes y un año más tarde contrajo nupcias con el galán más popular de Venezuela para ese momento Jean Carlos Simancas, cumple este 2 de octubre de 2023 41 años de su desaparición física.

Páginas de belleza han compartido fotos de la morena reciente coronada como Miss Venezuela y alegando que siempre vivirá en sus corazones.

La presión mediática y supuesto rumores de infidelidad del actor, hicieron mella en la integridad de Brandt, quien tomó una decisión que marcaría para siempre su vida.