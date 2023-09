María Conchita Alonso no da su brazo a torcer para lograr reconciliarse con Mimí Lazo

El conflicto y problema entre las actrices Mimí Lazo y María Conchita Alonso parece no tener fin, y es que, recientemente la cubana-venezolana ofreció una entrevista para el show “Se Pone Caliente” del canal EVTV Miami en el cual confesó que por nada del mundo buscar tener una relación de amistad con Lazo.

La mala relación entre ambas artistas comenzó hace años cuando Mimí fue acusado de ser simpatizante al gobierno del presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías que despertó la molestia de María Conchita, quien se le apareció en las afueras de un teatro de Miami, donde presentaría su obra “A mi gordo no me lo quita nadie”, junto a una turba de personas botando por la boca palabras políticas.

A pesar de que han pasado varios años de ese incómodo momento, María Conchita sigue con la molestia, tras contestar una pregunta realizada por la animadora del show Ana Cecilia Leal la semana pasada sobre una posible reconciliación. “No, no yo no. Que lo haga con los otras, conmigo no”, indicó.

Igualmente, la intérprete de “La Loca”, confesó las también actrices Elba Escobar y Amanda Gutiérrez también opinan como ella sobre la posibilidad de la unión con Mimí.

“Creo que con Amanda tampoco, con Elba tampoco jajajaj, somos tres, las tres mosqueteras. Dudo mucho hace días era lo contrario. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida yo creo en la reconciliación, cada quien tiene derecho en aceptar que otras personas se arrepienta. Si hay una persona que quiera hacer pase con alguien que le hizo daño eso no es problema mío”, expresó.

Igualmente aseveró que siempre ha respeto la forma de pensar de las personas, y que si un futuro Elba y Amanda se hablan con Lazo lo va a respetar y aceptar.

La diferencia entre de Mimí con Elba Escobar y Amanda Gutiérrez inició hace tiempo, cuando a través de un video Lazo confesó el dolor que sentía al ver que la estaban destrozando por ser supuestamente “enchufada” y sus grandes amigas no la defendieron de los ataques.

“Yo vivo con un resentimiento grandísimo porque Elba Escobar, mi hermana del alma, yo pensaba que Elba, cuando dijeron esas cosas horribles de mí, que yo era la testaferro, que yo era la amante de un tipo que ni conozco, yo pensaba que a ella no le iba a dar miedo y me iba a defender, pero no me defendió”.

“Mi otra amiga, Amanda, que la conozco desde niña, desde los 12 años, cuando empezaron a hablar de mí, mi amiga del alma que me conocía y que sabía todo, dijo ‘no le laven la cara a ella”, indicó la protagonista de la novela “Vieja Yo”.